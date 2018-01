Seksschandaal Kevin Spacey kost Netflix miljoenen

De streamingservice noemde bij de mededeling geen namen. Grootste kostenpost lijkt echter Kevin Spacey, die werd ontslagen bij House Of Cards. De opnames voor het komende seizoen lagen door zijn gedwongen vertrek een tijdlang stil. Ook een film die Netflix met Spacey in de maak had, is van de baan.

Er zijn echter meer acteurs die door Netflix de laan uit zijn gestuurd naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel misbruik. Het bedrijf besloot de samenwerking met Louis C.K. te beëindigen na aantijgingen van seksueel wangedrag door de comedian. Ook Danny Masterson, één van de hoofdrolspelers van The Ranch, moest vertrekken. Hij wordt door vier vrouwen beschuldigd van verkrachting.

Ondanks de flinke afschrijving bracht Netflix positief nieuws naar buiten: het bedrijf overtrof de groeiverwachting. Het had gerekend op 6,3 miljoen nieuwe klanten in het vierde kwartaal van 2017, maar mocht 8,3 miljoen abonnees verwelkomen.