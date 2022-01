Ye West: Kim Kardashian laat mij niet meer binnen

In de podcast stelt de 44-jarige rapper dat toen hij zijn kinderen van school had gehaald en bij Kim wilde brengen, de beveiliging hem tegenhield bij de poort van Kardashians huis. „Mijn dochter North wilde dat ik naar binnenkwam”, vertelt Ye. „Ik had zoiets van, ik ben de rijkste zwarte man en de vader van North en toch is de beveiliging in staat om me tegen te houden.” West voegt hieraan toe dat hij vermoedt dat komiek Pete Davidson binnen was, de nieuwe vriend van Kardashian.

Volgens West zit hij er niet mee dat Kardashian een nieuwe relatie heeft. Wel is hij woedend dat hij geen tijd mocht doorbrengen met zijn vier kinderen. „Ze mogen van mij alles doen”, verwijst de rapper naar Kardashian en Davidson. „Maar kom niet aan mijn kinderen.”

West en Kardashian liggen al enige tijd in scheiding. De afgelopen tijd heeft Ye meerdere malen gezegd dat hij hoopt op een hereniging. Of die er komt is allerminst zeker, ook omdat hij het sinds oud en nieuw goed naar zijn zin lijkt te hebben met actrice Julia Fox. De twee zijn meerdere malen gespot op een date. Fox deed verslag van een van die dates op de site van Interview Magazine.