Lance Bass en echtgenoot houden hoop op IVF-baby

„Het is een lang en zwaar proces, waarmee we al jaren bezig zijn. We hebben veel ups en downs gekend, hoewel het aantal downs een stuk groter is. De kans op mislukking is groot en dat geldt voor iedereen die met IVF te maken heeft”, aldus Lance aan Entertainment Tonight.

„Je probeert steeds om niet te enthousiast te worden, omdat teleurstelling op de loer ligt. Maar stiekem denk je toch aan hoe het zou zijn met een baby, zeker als je weet of het een jongen of meisje wordt. In gedachten zie je dan al een hele levensloop voor je.”

Hoewel Lance en Michael elkaar meerdere keren opnieuw hebben moeten oppeppen, zijn de twee nog steeds hoopvol. „Alles gebeurt met een reden en daar houden we ons aan vast. In een ideale wereld krijgen we een kind dat van een van ons is, maar als dat niet voor ons is weggelegd dan staan we zeker open voor adoptie. Als de tiende IVF-poging mislukt, dan gaan we daar absoluut voor.”