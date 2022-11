’Dave Roelvink zit in appgroepje met imam’

Roelvink raakte in gesprek met moslimvrienden over de islam in zijn zoektocht naar zingeving in het leven. „Ik dacht eerst rust te vinden in drank en drugs”, vertelt de zoon van Dries in de online-uitzending. „Ik had alles waarvan ik dacht dat het me gelukkig maakte: geld, status, genoeg aandacht van vrouwen. Maar ik voelde mij als een dure zaklantaarn zonder batterijen: daar heb je in het donker niets aan.”

De interesse in de islam groeide door gesprekken met zijn vrienden. „Je gaat op stap met Marokkaanse vrienden die opeens gaan bidden. Dan vraag je: ’Waarom doe je dat? Waarom dragen vrouwen eigenlijk een hoofddoekje?’” De zoektocht geeft hem rust, zegt hij. „Misschien is er wel een God die mij leidt en die besloten heeft: ik laat hem nu zien dat dit er is.” De zoon van Dries zit zelfs in een appgroepje met een imam, die zijn eventuele vragen over het geloof beantwoordt.