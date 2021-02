Akwasi blijft voorlopig achter de schermen van Omroep ZWART

„Je kan er niet om liegen, je kan er ook niet omheen: de afgelopen tijd gaat het gewoon veel meer over mij in de pers dan over Omroep ZWART”, zegt Akwasi in een filmpje waarin hij met medeoprichter Gianni Grot over de plannen van ZWART praat. „Ik heb nagedacht over hoe ik mijn energie, mijn tijd, mijn inspanning en ook mijn talent kan plaatsen binnen Omroep ZWART en wat mijn rol serieus gaat zijn.”

„Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik mij de komende tijd gewoon beter kan focussen op de creatieve leiding achter de schermen. Ik denk dat dat gewoon het ding is dat ik moet doen”, aldus Akwasi.

Akwasi lag de afgelopen maand opnieuw onder een vergrootglas nadat hij eind december tijdens een interview met de EO wegliep. Hij dwong de makers om de gemaakte opnames te wissen en nam twee laptops mee. Akwasi was niet blij met vragen die de interviewer stelde over zijn omstreden toespraak op de Dam.

Omroep ZWART nam al eerder afstand van het incident en de rapper liet weten zich te beraden op zijn positie binnen de omroep.

Eerder maandag diende ZWART het beleidsplan in bij het Commissariaat voor de Media. De aspirant-omroep haalde eind vorig jaar 50.000 leden binnen, genoeg om onderdeel te worden van het publieke bestel.