Ook ’The white lotus’ slachtoffer van schrijversstaking

Tom Hollander speelt de rol van Quentin in de populaire HBO-serie. Ⓒ ANP/HH

The white lotus is een van de series die op pauze is gezet vanwege de schrijversstaking in Hollywood. Tom Hollander, een van de acteurs in de serie van HBO, heeft dat gezegd in de podcast The News Agents. „Ze kunnen niet draaien en ze kunnen niet schrijven”, zei de acteur die de rol van Britse expat Quentin speelt.