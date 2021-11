’Joe Exotic opgenomen in gevangenisziekenhuis’

Dinsdag zou de 58-jarige Joe overgeplaatst zijn van een reguliere gevangenis naar een ziekenhuis. Hoe het precies met hem gaat, is niet bekend. In mei vertelde hij dat hij prostaatkanker heeft.

Momenteel zit de extravagante dierentuineigenaar, die in de Netflix-serie Tiger King wordt gevolgd, een gevangenisstraf van 22 jaar uit. Dat is vanwege de mishandeling van zijn dieren én een poging tot moord op zijn aartsvijand Carole Baskin. Sinds deze week is een tweede seizoen van de serie te zien. Daaraan werkt Baskin niet mee. Joe is vanwege zijn gevangenisstraf alleen via de telefoon te horen.