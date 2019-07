Gareth Bale geeft in het geheim jawoord

Zo werd het vijfsterrenhotel op Mallorca, waar de ceremonie plaatsvond, streng beveiligd. Volgens The Sun had dat alles te maken met de criminele familie van Emma. Zo was haar vader Martin niet uitgenodigd en ook haar grootouders, John en Eva McMurray, mochten niet komen. John snapt daar niets van. „We hebben geholpen Emma groot te brengen. Ik was als een vader voor haar toen haar eigen vader in de gevangenis zat. Ze heeft zelfs gevraagd of ik haar weg wilde geven als ze zou gaan trouwen.”

De familievete heeft alles te maken met een koffer die ontvreemd is uit het huis van Emma’s grootouders. In de koffer zat geld, cocaïne en horloges met een waarde van 750.000 pond. Drugsgeld. Auto’s van Emma’s tante werd in Noord-Wales in de brand gestoken.

Gareth en Emma zouden oorspronkelijk in Italië trouwen. Beyoncé was gevraagd om op te treden. Maar de bruiloft werd uitgesteld en uiteindelijk werd gekozen voor Mallorca, waar de stervoetballer twee jaar geleden op zijn knieën ging. Mogelijk geven de twee later dit jaar nog een feest voor iedereen dit tijdens het huwelijk niet aanwezig was.