Vriendin Yuki Kempees slachtoffer straatgeweld

Op sociale media doet Lizzy haar verhaal. Ze vertelt hoe ze in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van haar ouderlijk huis in Den Haag van achter is aangevallen door een onbekende man die ze kort daarvoor nog nietsvermoedend voorbij was gelopen.

Maar al snel merkte de styliste dat ze gevolgd werd. Voordat ze zich uit de voeten kon maken werd ze door haar belager in het gezicht geslagen waarna ze bloedend op de grond belandde. De man maakte zich vervolgens uit de voeten, ’zonder enige uitleg of beroving’, zo vertelt ze in haar Instagram story waarin ze ook een foto deelt van haar gehavende gezicht.

Onveilig

Van der Ligt is in het ziekenhuis gehecht, maar ze geeft op sociale media toe dat haar gevoel van veiligheid is aangetast „Ik heb me nooit onveilig gevoeld op straat en riep soms zelfs dat het allemaal wel ’meeviel’. Nu ik zelf dit volkomen zinloos geweld heb meegemaakt wil ik toch naar iedereen de boodschap delen: Pas alsjeblieft op buiten.”