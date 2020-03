Coronarel: ’Anna Nooshin probeert nu haar gezicht te redden’

Anna Nooshin met haar partner Nassim Zeta. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nadat ze in contact was geweest met ontwerpster Josh Veldhuizen, die het coronavirus heeft opgelopen, moest Anna Nooshin afgelopen week in quarantaine. Dat zouden de RTL-presentatrice en haar vriend Nassim Zeta er niet van hebben weerhouden zijn dochtertje Noé in huis te nemen. Astmapatiënt Phillicia (29), de moeder van Noé, wist van niets en is woest. „Het gaat om mensenlevens.”