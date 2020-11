André Rieu biedt metalen ’kerstbomen’ met lampjes aan

„We hebben 1300 ton enorme steigers en stellages die nu ongebruikt in de opslag staan”, legt zijn zoon en woordvoerder Pierre Rieu vrijdag uit. „We kunnen daarmee grote ’kerstbomen’ van 25 meter hoog bouwen en die voorzien van heel veel lichtjes. Denk aan de zendmast in Lopik die elk jaar in december wordt opgetuigd met lampjes.” De lichtjes kunnen geleverd worden in diverse kleuren.

De kerstbomen worden volgende week aangeboden via de website Pieceofsteel.com. Het team dat normaal de decors van André Rieu verzorgt komt de ’bomen’ optuigen en afbreken.

Financiën

Net als alle bedrijven in de evenementensector heeft ook André Rieu Productions in financieel opzicht een lastig jaar achter de rug omdat sinds maart vrijwel alle concerten en optredens zijn gecanceld. Rieu beaamt in zijn financiële jaarverslag dat de onzekerheid ook in 2021 nog blijft.

Er zijn meer artiesten die creatieve oplossingen bedenken om toch wat geld te verdienen. Diverse Nederlandse musicalacteurs die door de coronacrisis al maanden niet hebben kunnen optreden, gaan de komende weken gepersonaliseerde muzikale kerstwensen verkopen. Zij doen dit onder de naam My Merry Music Message.