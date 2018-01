’Tinky Winky’ overleden

De 51-jarige Simon Shelton Barnes speelde van van 1997 tot 2001 de rol van de paarse Teletubbie in de hit-serie Teletubbies die daarna nog jarenlang werd uitgezonden. De rol was destijds een gewaagde stap voor de balletdanser die net als choreograaf was gaan werken. „Maar het was het waard. We krijgen heel veel fanmail van kinderen en ouders. Ik denk dat we een beetje The Beatles of Thake That zijn van de huidige kindertelevisie”, zei hij toentertijd daarover, weet de Daily Mail.

Hij kreeg ook veel vragen over de vermeende homoseksualiteit van het personage dat altijd een handtasje droeg en veelbesproken werd. „Dat vind ik raar, het gaat om een karakter van drie jaar oud.”

Simon Shelton in zijn kostuum op de set van de Teletubbies in de buurt van het Engelse plaatsje Stratford Upon Avon. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zelf heeft Simon Shelton Barnes drie kinderen, samen met zijn vrouw actrice Emma Robbins. Zij schaamden zich als kind wel eens dat hun vader een danser en acteur was, zo schrijft zoon Henry op Facebook naar aanleiding van zijn overlijden. „Maar nu kan ik niet anders dan trots zijn. Hij is nu op een betere plek en ik weet dat hij zou willen dat ik niet te verdrietig ben. Dus ik ga mijn leven leiden op de manier dat hij het zou willen.”

De Britse actrice Emily Atack laat op Instagram weten dat de familie de ’aardigste en meest getalenteerde’ man die ’geliefd was door iedereen die hem kende’ erg zal missen. Zij vertelt dat het overlijden erg onverwachts kwam.

Waaraan de acteur overleden is, is niet bekend. Over vier dagen zou hij zijn 52e verjaardag vieren. Bezoekers aan zijn uitvaart op 7 februari in Bedford Crematorium is gevraagd felle kleuren aan te trekken, schrijft de Britse Express.

