Vrede wordt belangrijk thema tijdens Eurovisie Songfestival

„De Oekraïense delegatie heeft haar komst bevestigd en heeft verbazingwekkend genoeg alle deadlines gehaald”, zegt Martorelli. Volgens haar wordt ook al werk gemaakt van de zogeheten live-on-tape, de back-up die alle songfestivalartiesten dit jaar opnieuw moeten maken voor het geval ze er niet bij kunnen zijn. Deze werden vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd vanwege de coronacrisis.

Namens Oekraïne doet de band Kalush Orchestra mee. Door de Russische invasie in Oekraïne is Rusland uitgesloten van deelname en is Oekraïne zelf inmiddels torenhoog favoriet om het songfestival te winnen. De bandleden van Kalush Orchestra zijn er echter niet zo mee bezig, zo bleek afgelopen weekeinde al.

„Eurovision is voor ons heel belangrijk maar het leven van onze familie en vrienden is nog belangrijker”, zo deelde Kalush Orchestra-frontman Oleh Psiuk op sociale media. „We doen er nu alles aan om ons land te helpen. Een van onze bandleden vecht momenteel in Kiev en ik heb een vrijwilligersorganisatie opgezet. We helpen mensen om onderdak te bieden, te verhuizen en medicijnen te vinden.”

Opbouw

De opbouw van het podium in Pala Alpitour, de Turijnse hal waar het evenement wordt gehouden, is dinsdag begonnen. De Italiaanse omroep Rai wil alles half april gereed hebben, vlak voor de eerste delegaties arriveren. Eind april beginnen de eerste repetities. Voor Nederland doet zangeres S10 mee.

Het is nog niet duidelijk wanneer de ticketverkoop begint. Vanwege corona kan waarschijnlijk nog niet de hele zaal gevuld worden.