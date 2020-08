Netflix bewondert en respecteert opgestapte Avatar-bedenkers

„We hebben totaal respect en bewondering voor Michael en Bryan en het verhaal dat ze hebben bedacht in de Avatar-animatieserie”, aldus een woordvoerder. „Hoewel ze hebben besloten te vertrekken bij het live-actionproject, hebben we alle vertrouwen in het creatieve team en hun vertaling.”

Michael en Bryan lieten woensdag weten op te stappen. „In juni hebben Bryan en ik, na twee jaar werk, de moeilijke beslissing genomen om de productie te verlaten”, schreef Michael op zijn website. „Het zou kunnen dat velen van jullie uiteindelijk zullen genieten van de serie. Maar ik ben er zeker van dat wat er ook op tv komt, niet zal zijn wat Bryan en ik voor ogen hadden of van plan waren.”

De originele versie van Avatar: The Last Airbender was tussen 2005 en 2008 te zien bij Nickelodeon. Wanneer de live-actionversie op Netflix komt, is nog niet bekend.