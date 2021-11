’American Crime Story’ duikt in affaire Monica Lewinsky - Bill Clinton

Premium TV

Expeditie Robinson: Definitieve dolk in de rug van Jasmine Sendar

„Alles is waar en niks is waar”, merkt Britte Lagcher op in de nieuwste aflevering van Expeditie Robinson. De actrice doet zondag opnieuw waar ze goed in is: misleiden. Met opnieuw Jasmine Sendar als doelwit. De halve finale is in zicht, dus worden de mentale spelletjes steeds doortrapter.