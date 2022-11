Voormalig Tros-presentator Hein van Nievelt (80) overleden

Van Nievelt was in de jaren zeventig en tachtig een van de coryfeeën van de Tros. Hij begon zijn carrière als radiomaker bij de Wereldomroep, maar stapte daarna over naar „de grootste familie van Nederland”, zoals de omroep zich in die tijd profileerde.

In eerste instantie werkte Van Nievelt mee aan radioprogramma’s als Tros Aktua-Radio en Tros Sport, waar hij onder meer zijn liefde voor de rallysport etaleerde. De omroepbazen vermoedden echter dat hij ook talent had voor televisie.

Van Nievelt begon als omroeper, maar werd daarna het gezicht van het populaire consumentenprogramma Kieskeurig. Hij bleef tot 1993 presentator van de show. Ook maakte hij reportages voor Tros Aktua-TV, vaak over autogerelateerde onderwerpen, en werkte hij als redacteur en regisseur bij actualiteitenprogramma 2Vandaag.