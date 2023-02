Nederlandse inzending Eurovisie Songfestival volgende week bekend

In november werd bekend dat de twee relatief onbekende artiesten namens Nederland naar Liverpool gaan. Eerder vertelde het duo al aan Het Parool dat hun nog onbekende nummer een ode is aan vallen en opstaan: „Het gaat over inzien dat we gewoon mensen zijn die ook maar hun best doen en dat het niet erg is om fouten te maken. Het gaat erom daarna weer op te krabbelen, voor iets beters te kiezen en door te gaan.”

Het duo ontkende tegelijkertijd geruchten dat het liedje Chasing highs zou heten. Nicolai en Cooper maakten het nummer samen met oud-songfestivalwinnaar Duncan Laurence en zijn partner Jordan Garfield. Volgens Cooper is het een hoopvolle song waar ze veel van hun eigen ervaringen in hebben kunnen verwerken.

Nederland strijdt in de eerste halve finale op 9 mei voor een ticket voor de finale op 13 mei.