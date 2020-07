Katy Perry: bijleggen ruzie Taylor Swift dient als voorbeeld

De twee hadden volgens de hoogzwangere Katy „een misverstand” wat breed uit werd gemeten in de media. Het betekende uiteindelijk een geluk bij een ongeluk, vindt ze. „Waar ik dankbaar voor ben is dat we het publiekelijk goed hebben kunnen maken en een voorbeeld konden stellen voor jonge meisjes.”

De zangeressen leefden vanaf 2013 tot en met juni vorig jaar in onmin met elkaar, omdat Taylor beweerde dat Katy een paar dansers van haar zou hebben ingepikt voor haar eigen tournee. Een misverstand dus, zo bleek. „Roddel kan met de roltrap gaan, maar de waarheid neemt de trap. Het duurt dan gewoon wat langer”, blikt Katy terug.

Het hielp overigens volgens Katy niet mee dat zij en Taylor allebei vrouwen zijn. „Je ziet nooit nieuws over dat Ed Sheeran en Justin Bieber ruzie hebben, of Shawn Mendes en Niall Horan.” Gelukkig is alles nu weer goed tussen de vrouwen. „Ik wilde altijd het beste voor haar en nu kunnen we praten over dat we elkaar het beste toewensen.”