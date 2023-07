Staat Tori Spelling aan rand van financiële afgrond? ’Ze verblijft in goedkoop motel’

Dankzij het miljoenenfortuin van haar vader, wijlen televisiemagnaat Aaron Spelling, werd Tori Spelling (50) met de zilveren lepel in de mond geboren. Maar nu de realityster in scheiding ligt met acteur Dean McDermott en ze met haar kinderen in een goedkoop motel vertoeft, lijkt er van dat luxe leventje niets meer over te zijn...

Ⓒ ANP/HH