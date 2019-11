Youp van ’t Hek: ’Het licht ging uit’

„Het ging niet, ik moest een klein loopje naar het midden doen en dat ging ook al niet”, aldus Youp. Vervolgens legt de 65-jarige cabaretier uit dat hij uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gebracht, omdat hij eerder al onwel is geworden na hartproblemen.

Wat er precies met hem aan de hand was laat hij in het midden. „Ik houd het een beetje vaag, want het is iets medisch. Het is iets tussen mij en de dokter. Punt”, waaraan hij toevoegt: „Het had niets met mijn hart te maken.” Ook stelt hij de radio-dj’s gerust: „Ik voel me ook weer helemaal goed.”

Aanstaande woensdag zal hij zijn tour weer hervatten. Maandagmiddag twitterde hij: „GROEN LICHT van de dokter! Vanaf woensdag speel ik weer gewoon in OUDE LUXOR! De voorstellingen van afgelopen vrijdag en zaterdag haal ik in op 5 & 6 januari!”