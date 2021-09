Neef Michael K. Williams betwijfelt overdosis: ’Uitslag autopsie nog niet bekend’

De politie in New York meldde eerder uit te gaan van een overdosis. „Ik ga niets zeggen over wat de politie beweert”, aldus DuPont, „de politie heeft vaker op een andere manier naar dingen gekeken.” Zijn vrouw Staci, die erbij was toen DuPont zijn oom levenloos aantrof en de alarmcentrale belde, noemt de aanname dat het om een overdosis ging tegenover de krant „niet feitelijk.”

Williams en DuPont waren erg close. De neef van de acteur werd op zijn negentiende veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor moord, en zat daar 20 jaar van uit. Volgens DuPont was zijn oom in de tijd een mentor voor hem. Williams vertelde in interviews voor miniserie The Night Of, waarin hij een gevangene speelde, dat hij geen research hoefde te doen voor zijn rol omdat hij de situatie maar al te goed kende.

DuPont werd in de gevangenis jongerenwerker en ging na zijn vrijlating aan de slag voor Making Kids Win, de door Michaels opgerichte non-profit die kansarme jongeren bijstaat.