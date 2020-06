Arie Boomsma: ’Johan Derksen is geen racist’

„Het gesprek van Johan met Natacha, zette me aan het denken. Ik dacht toen ineens: ik geloof hem eigenlijk wel. Ik geloof niet dat Johan Derksen echt een racist is, zoals je racisten hebt in de extreemrechtse en fascistische hoek. Dat is Johan Derksen zelf niet”, laat Arie weten.

Volgens de presentator en sportschoolhouder is Derksen naar zijn mening eerder onhandig. „Ik ben ervan overtuigd dat hij ongelukkige woorden kiest, ouderwets is en in een programma beweegt waar racisme wel degelijk de toon is en waar ze het nog steeds over ‘negers’ en ‘Marokkaantjes’ hebben. Dat programma doet dat wel, maar ik ben ervan overtuigd dat Johan niet een racist is. Dat zag ik maandag heel duidelijk.”

Naast complimenten voor Natacha Harlequin, die te gast was in het programma, had hij ook een compliment voor Veronica Inside. Hij legt uit: „Het is daar natuurlijk zelden inhoudelijk. Er zit zelden iemand aan tafel die goed kan verwoorden en scherp is. Daarom vond ik dit zo interessant. Het was ineens een heel relevant gesprek. Het ging over wat er nu speelt in ons land.”

Marcel van Roosmalen

Overigens kreeg diezelfde Boomsma er flink van langs van ‘vriend van de show’, Marcel van Roosmalen. In zijn column op NPO Radio 1 laat de auteur, die in het verleden nog regelmatig bij Veronica Inside aanschoof, niets van hem over.

Zo zei hij onder andere: „Veronica Inside hoefde van hem niet van televisie. Maar hij deed wel zijn best om het programma acuut om zeep te helpen. ’Adverteer daar niet’. Wat hij daar eigenlijk zei was: ’Stenig hen’. En hij begon zelf meteen als een gek te gooien. Arie Boomsma is de ziekte van deze tijd. Hij is het hoofd van de gedachtenpolitie.”