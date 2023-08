Amerikaanse media vragen Bananenbar naar vermeend incident Lizzo

Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse zangeres door drie oud-achtergronddansers wordt aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag en een vijandige werkomgeving. Een van de incidenten zou zich in de Bananenbar hebben voltrokken na het concert van Lizzo in de Ziggo Dome in februari. De zangeres zou een van de dansers hebben gedwongen een naakte performer aan te raken.

Bekijk ook: Zangeres Lizzo aangeklaagd wegens seksueel wangedrag in Amsterdam

Naar aanleiding van het incident ontving de Bananenbar "verschillende vragen" van Amerikaanse nieuwszenders. Van Dijk blijft echter bij de reactie die hij vorige week al aan het ANP heeft gegeven en dat is namelijk dat het personeel het bezoek herinnert als ’een bijzonder gezellige avond waarop niets vreemds is gebeurd’. Het was een avond ’as usual’, voegt de directeur daar maandag aan toe.

De zangeres ontkende de aantijgingen donderdag. Ook zei Lizzo dat de afgelopen dagen voor haar ’hartverscheurend, moeilijk en overweldigend teleurstellend’ waren.