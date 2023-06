’Actrice Natalie Portman in huwelijkscrisis na affaire’

De actrice vierde vorig jaar nog haar tinnen bruiloft met choreograaf Benjamin Millepied (45). De twee leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film Black Swan, waarin Natalie de hoofdrol speelde en waarmee ze een Oscar voor beste actrice in de wacht sleepte. De vonk sloeg over toen hij haar hielp bij haar balletoefeningen voor de rolprent. Nog geen jaar later waren ze verloofd én in blijde verwachting. In 2011 beviel Natalie van hun zoon Aleph. Het boterbriefje werd gehaald en ze verwelkomden nog een kind: dochter Amalia (inmiddels 6 jaar).

Het koppel zou al eerder door een lastige tijd zijn gegaan, maar de twee bleven desondanks altijd samen. Nu staat het gezinsgeluk wederom op lossen schroeven: Benjamin zou een scheve schaats hebben gereden met een 25-jarige Franse klimaatactiviste. „Ze proberen hun huwelijk te redden”, zegt een bron tegen Page Six. „Ben doet er alles aan om vergiffenis te krijgen. Hij houdt van Natalie en van hun kinderen.”

De actrice kwam naar verluidt afgelopen maart achter de affaire. Ze vertoefde vorige maand zonder Benjamin in Cannes om haar nieuwe film May December te promoten, al werden ze daarna wel weer samen zoenend gezien. Saillant is dat een Frans tijdschrift foto’s heeft gepubliceerd die rond die tijd zijn gemaakt. Daarop zien we Ben en de jonge klimaatactiviste separaat zijn kantoor binnengaan, om daar twee uur later – tien minuten na elkaar – weer naar buiten te komen. Het is er in huize Portman-Millepied vast niet gezelliger op geworden, de afgelopen dagen...