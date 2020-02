Heidi Klum ontvangt vaginakaars voor Valentijnsdag

Heidi is erg blij met haar opmerkelijke presentje. „Bedankt voor het perfecte Valentijnsdag-cadeau”, schrijft ze op Instagram. Onlangs liet het model al weten dat ze de This Smells Like a Vagina-kaars graag wilde hebben, maar dat hij uitverkocht was. „Gwyneth man, ik zoek overal naar je ... eh ... bijzondere kaars.”

De geurkaars van 75 dollar was vorige maand binnen ruim een uur helemaal uitverkocht. Gwyneth besloot de kaars te verkopen om het stigma rond het onderwerp weg te nemen. Volgens de actrice is vrouwen aangeleerd om „een bepaalde schaamte voor hun lichaam te voelen”, legde ze vrijdag uit in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Als je gewoon een kaars aansteekt waarop ’This Smells Like a Vagina’ staat en hem op tafel zit, maak je best wel een statement.”

Het geurtje werd per ongeluk gemaakt. De actrice werkte samen met een parfummaker aan een nieuw luchtje toen ze besefte wat voor parfum ze hadden gemaakt. „Eh, dit ruikt naar vagina”, zei Gwyneth toen. Die ruikt volgens haar naar ’een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, Damaskusrozen en muskuszaad’, zoals op de website van Goop staat omschreven.