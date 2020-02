Jarige prinses Estelle (8) schittert op nieuwe foto’s

De foto’s zijn gemaakt in slot Haga in Stockholm. Het gaat om een portret en een speelse foto met haar jongere broer prins Oscar, die in maart 4 wordt.

Het is niet duidelijk wanneer de foto’s zijn gemaakt. Prinses Estelle, het oudste kleinkind van koning Carl Gustaf en tweede in lijn van troonopvolging, brak in januari nog haar been tijdens een skivakantie in de Italiaanse Alpen en moest vervolgens een tijdje in het gips blijven.