Hans Klok gaat het circus in!

Hans Klok is weer terug in eigen land en dat zullen we weten ook. Ⓒ ANP/HH

Dat het in Las Vegas niet helemaal is geworden dan wat hij ervan verwacht had, is algemeen bekend. Maar dat wil niet zeggen dat Hans Klok bij de pakken neer is gaan zitten. Nederlands bekendste illusionist wordt namelijk circusdirecteur…