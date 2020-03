ÉÉN DING kan Sylvie’s huwelijk in gevaar brengen

Sylvie Meis en haar verloofde Niclas Castello lijken, en dat alweer na een jaar, nog steeds gelukkig met elkaar. Ⓒ IMP Features

Een jaar geleden leerden ze elkaar kennen in Venetië en het moet van beide kanten liefde op het eerste gezicht geweest zijn, want zolang is het al ’aan’ tussen SYLVIE MEIS en haar Duitse kunstenaar NICLAS CASTELLO. In de herfst kondigden ze aan dit voorjaar te gaan trouwen en nu dit jaargetijde al bijna voor de deur staat, lijkt dat serieus te gaan worden!