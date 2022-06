Doodsoorzaak Depeche Mode-oprichter Andy Fletcher bekend

„Een paar weken geleden hebben we de uitslag van het medisch onderzoek ontvangen. Andy’s familie vroeg ons om dat nu met jullie te delen”, schrijven Gore en Gahan. „Andy kreeg toen hij thuis was een aortadissectie. Ook al was het veel en veel te vroeg, hij is een natuurlijke dood gestorven en hij heeft niet hoeven lijden.” Bij een aortadissectie komt er een scheur in de wand van de aorta waardoor er bloed tussen de binnen- en buitenwand van de aorta terecht komt.

Fletcher is vorige week in Londen herdacht, zo schrijven zijn goede vrienden bij een foto van hem. Daar waren familieleden, vrienden en band- en crewleden van Depeche Mode bij aanwezig. „Het was een prachtige bijeenkomst met een paar tranen, maar ook veel mooie herinneringen aan Andy, verhalen over onze tijd samen en ook af en toe een lach.”

Liefde

Gore en Gahan bedanken alle fans voor de steun die zij en de familie hebben ontvangen. „Jullie kunnen je vast voorstellen dat de afgelopen weken raar, verdrietig en verwarrend waren. En dat is zacht uitgedrukt. Maar we hebben jullie liefde gevoeld en gezien. En we weten dat Andy’s familie dat ook heeft gevoeld.”

Depeche Mode werd in 1980 opgericht door Martin Gore, Dave Gahan, Vince Clarke en Fletcher in de Britse stad Basildon. De band scoorde hits met nummers als Just Can’t Get Enough, Enjoy The Silence en People Are People.