Broertje Tim Hofman in HNTM

„M'n oudste broertje Sam (die geen professioneel oid model is, maar app-programmeur en club-dj) is dus pas random gescout voor Hollands Next Top Model en nu zit ie in het programma hahahaha”, twittert een apetrotse Tim.

Naast Tim, is ook Rijk te zien op de beeldbuis. Zo presenteert hij onder andere voor MTV. Dat de goede looks in de genen zitten van de Hofmannetjes, is duidelijk te zien op de Instagram-pagina van Sam, die duidelijk gelijkenissen heeft met zijn oudere broer.

Sam. Ⓒ Instagram