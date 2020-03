Troost TV was al eerder in het leven geroepen, maar dat feelgood-feestje voor de thuiszitter begint pas later op de avond. Nu de meesten van ons nog wel even binnen zitten, heeft de publieke omroep besloten tot Heimwee TV. NPO 2 herhaalt overdag voortaan pronkstukken uit bijna zeventig jaar televisie, waarbij vooral wordt gemikt op oudere kijkers.