Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight- aflevering 6 Mafs: Wanhopige bruid trekt aan handrem en brengt zichzelf in levensgevaar

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Er lijkt niks meer te redden als je naar de bodylanguage kijkt.

Het begon allemaal zo leuk voor Martijn en Nicole; de Ibiza-connectie, dezelfde vrienden. Op dag twee in Italië is er echter niks meer over van het prille liefdesgeluk in Married at first sight en trekt Nicole op de snelweg aan de handrem en stapt uit de auto. Sta je dan in de berm. Dieper dan dit kun je niet zinken in de relatie. En dat rekenen we Martijn - ’ik ben een gevoelsmens’- aan!