Prinses Beatrice mogelijk nieuwe plaatsvervanger voor koning Charles

Door Eva de Rond



Nu de geliefde koningin Elizabeth er niet meer is, zijn de rollen in het koningshuis drastisch veranderd. Niemand minder dan prinses Beatrice (34) kan zomaar eens het stokje overnemen van koning Charles als ’Counselor of State’. Hoewel de oudste dochter van de in opspraak geraakte prins Andrew en Sarah Ferguson pas negende in de lijn is van troonopvolging, is de kans weliswaar aanwezig dat ze de officiële taken van Charles vervult in tijden dat hij ziek is of in het buitenland.