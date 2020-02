’Joe Jonas en Sophie Turner verwachten eerste kindje’

„Het koppel houdt het nu nog stil, maar hun vrienden en familie zijn heel blij voor ze”, laat een bron weten aan Just Jared. Een andere bron stelt dat Sophie er alles aan doet zodat haar beginnende buikje niet opvalt. „Ze kiest haar kleding heel bewust uit om haar veranderende lichaam te verhullen.”

De 23-jarige Game of Thrones-actrice en de 30-jarige zanger van de Jonas Brothers trouwden vorig jaar mei in Las Vegas. De twee gaven elkaar een maand later nogmaals het jawoord in het bijzijn van familie en vrienden. Dat deden ze in het kasteel Tourreau in het Franse Sarrians.

In de aanloop naar de bruiloft was het stel al wekenlang in Europa te vinden. Ze vierden hun huwelijksreis onder meer in Nederland, waar ze werden gezien in een bootje in de Amsterdamse grachten.