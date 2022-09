Geen trein op Bijlmer ArenA tijdens Ziggo Dome-concert De Dijk

Volgens de NS is vanwege de werkzaamheden slechts één spoor beschikbaar tussen Amsterdam en Utrecht. Daardoor kunnen er slechts twee in plaats van acht treinen per uur rijden op dit traject, wat volgens het vervoersbedrijf te weinig is voor de vele reizigers die vanuit het ArenA-gebied naar huis willen. De NS kan daardoor niet garanderen dat iedereen nog thuis komt. „Zonder ingrijpen leidt dit tot zeer onveilige situaties voor onze reizigers en collega’s in de treinen en op de stations.”

De NS neemt de maatregel „met pijn in het hart”, staat in een bericht op de website. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met betrokken partijen in het ArenA-gebied om te kijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden voorkomen, aldus de NS.

Begrip

De Ziggo Dome noemt de situatie „vervelend, maar begripvol.” Begin deze maand besloot de NS ook al niet op het station te stoppen vanwege de verwachte drukte die de Formule 1-Grand Prix in Zandvoort meebracht. „Toen werden de belangen van muziek- en voetballiefhebbers achtergesteld bij die van Formule 1-fans”, zegt Ziggo Dome-directeur Danny Damman tegen het ANP. „Dit keer gaat het om onderhoud. Dat komt weleens voor en er is wel begrip voor.”

De directeur laat verder weten dat de Ziggo Dome dit keer eerder op de hoogte is gebracht van het besluit van de NS dan bij de Grand Prix. Wanneer precies zegt hij niet.

Tickethouders voor het concert zaterdag worden geïnformeerd over de situatie. Zij krijgen het advies goed hun reis te plannen en alternatief vervoer te kiezen. De maatregel geldt van 16.00 uur tot einde dag.