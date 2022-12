Joe Exotic vraagt president Biden om ook vrijgelaten te worden

Griner zat vast in Rusland wegens drugssmokkel, maar werd afgelopen week vrijgelaten en geruild tegen een Russische wapenhandelaar die in de VS was vastgezet. Om de vrijlating van Griner, een van de beste basketbalsters ter wereld, werd al langere tijd door sterren en politici gevraagd.

Exotic wil nu ook worden vrijgelaten, blijkt uit zijn oproep. „Deze hele gevangenenruil is een klap in het gezicht van iedere Amerikaan die onterecht vastzit, onder wie ikzelf”, is te horen. Hij zegt onschuldig te zijn en verwijst naar een website waarop bewijs zou staan voor zijn stelling dat hij onterecht is veroordeeld.

Bekijk ook: Uitruil basketbalster Brittney Griner kwam tegen een hoge prijs

Pleiten bij de president

De voormalig tijgerhouder wil voor kerst naar huis en bepleit zijn zaak bij president Joe Biden. „U weet dat dit verkeerd is, laat Amerika zien dat u voor de waarheid en rechtvaardigheid staat. De regering van president Trump liet Justitie mijn leven verwoesten, u kunt hier een einde aan maken en het rechtzetten. Laat me alstublieft naar huis gaan.”

Eerder vroeg Exotic de vorige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, ook al om gratie. Begin dit jaar kreeg Exotic een jaar strafvermindering, waardoor hij nu in totaal 21 jaar moet brommen.