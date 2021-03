Kockelmann en Muusse in april voor het laatst bij Op1

Kockelmann en Muusse nemen sinds eind januari de zondagen voor hun rekening. Het was al bekend dat het zou gaan om een tijdelijke klus tot na de landelijke verkiezingen.

Of het ook betekent dat Kockelmann en Muusse helemaal stoppen als duo, is nog niet duidelijk. „Wij zijn erg enthousiast over Sven en Talitha als presentatieduo bij Op1. We zijn met de NPO in gesprek over hun verdere mogelijkheden”, laat een woordvoerder van KRO-NCRV weten.

Vanaf 5 april is het praatprogramma weer alleen op doordeweekse dagen te zien. De presentatieduo’s zijn op dit moment Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg (BNNVARA) op maandag, Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink (EO) op dinsdag, Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel (Omroep MAX) op woensdag, Jort Kelder en Welmoed Sijtsma (WNL) op donderdag en Paul de Leeuw en Astrid Joosten (BNNVARA) op vrijdag.