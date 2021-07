Prinses Diana: haar jawoord op ’de slachtbank’

De ouders van prins William en prins Harry gaven elkaar, deze week exact, veertig jaar geleden hun jawoord. In haar oogverblindende bruidsjurk, toegejuicht door duizenden fans, was de pas twintig jaar jonge prinses het absolute kroonjuweel van de dag. Een huwelijk waar de gewone sterveling alleen maar van kan dromen.

In werkelijk was Diana een vat vol twijfels, voornamelijk gevuld door de relatie van Charles met zijn toenmalige ex-vriendin Camilla Parker Bowles. Slechts dagen vóór het huwelijk vond Diana in de kamer van Charles’ privésecretaris Michael Colborne een armband met daarin de letters G en F gegraveerd – die staan voor Gladys en Fred, de bijnamen die Charles en Camilla elkaar hadden gegeven.

In de Channel 5-documentaire Charles and Camilla: King and Queen in Waiting vertelt royaltyjournalist Jenny Bond hierover: „Diana vertelde mij ooit dat ze zich die dag, onderweg naar het altaar, voelde als ’een lam die naar de slachtbank wordt geleid’. Dat was zo verdrietig. Toen ze Camilla zag zitten in St Paul’s Cathedral, wist ze zich geen houding meer te geven.”

Diana en Camilla in 1980. Ⓒ Getty Images

In de jaren na het huwelijk, dat eindigde in 1995, werd bekend dat Charles inderdaad een affaire had met Camilla. De twee trouwden alsnog in 2005.

Kort voor haar overlijden deed Diana een boekje open over haar tijd met de prins. „In dit huwelijk zijn we met z’n drieën’, vertelde ze aan de omstreden journalist Martin Basher.