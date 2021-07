The Crown deelt eerste foto van Imelda Staunton als Elizabeth

In het vijfde seizoen is koningin Elizabeth weer een beetje ouder geworden en wordt haar rol daarom vertolkt door een andere actrice. Eerder namen Claire Foy en Olivia Colman de rol op zich. De meeste mensen kennen de Britse actrice Staunton waarschijnlijk van haar rol als Dolores Umbridge in de Harry Potter-reeks.

Het vijfde seizoen van The Crown, over het Britse koningshuis, verschijnt volgend jaar op Netflix, maar een precieze datum is nog niet bekend. Er komt in ieder geval ook een zesde reeks. Of de serie daarna doorgaat, kunnen de makers nog niet zeggen.