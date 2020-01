Dit besprak NikkieTutorials tijdens interview met Ellen DeGeneres

In haar YouTube-video liet Nikkie al weten dat haar coming-out niet geheel vrijwillig was. Ze werd gechanteerd door iemand die dreigde naar de pers te gaan met het verhaal. Aan Ellen vertelt ze hierover: „Een paar weken geleden kreeg ik ineens e-mails van een bepaald persoon. Hij was er niet oké mee dat ik ’loog’ en wilde de waarheid aan het licht brengen.” In de e-mails werd gedreigd dat het nieuws de volgende dag gelekt zou worden, als Nikkie niet zou antwoorden. „Het was alsof het zijn doel was om mijn leven te verpesten. Maar, plottwist, dat is niet hoe het verhaal afliep.”

Toen ze het heft in eigen handen nam en zelf een coming-out video maakte, was ze bang voor de reacties. Ze aarzelde daarom ook om de video te publiceren: „Ik begon te huilen en mijn verloofde, Dylan, zat naast me. Hij verzekerde me ervan dat ik dit kon. Hij heeft me de kracht gegeven om het te posten. Hij zei: ’Hoe dan ook, we komen hier wel doorheen. Je kan dit.’”

De reacties op de video waren echter overweldigend positief. „Mensen zeiden meteen dat ze van me hielden en me accepteren. Ik ben zo blij dat het 2020 is, en dat acceptatie echt een ding is”, vertelt ze.

