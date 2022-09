Jason Derulo in jury in ’zelfbedachte’ talentenjacht BBC

In Project Icon nemen acht zangers en zangeressen het tegen elkaar op en proberen ze in een paar weken tijd een veelzijdige artiest te worden. De serie, die wordt gepresenteerd door BBC Radio 1-dj Jordan North, wordt begin volgend jaar uitgezonden.

Derulo bedacht de serie samen met zijn manager. Ze lieten zich inspireren door de start van de carrière van de zanger. Na zijn doorbraak in 2009 besefte hij namelijk dat de muziekindustrie was veranderd en dat hij meer nodig had dan alleen een goede stem. „Project Icon is de eerste tv-show die deelnemers uitdaagt op alle realistische vaardigheden die een artiest vandaag de dag moet hebben om een echte kans te maken om een icoon te worden”, aldus Derulo.