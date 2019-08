Chagrijnige Chrissy Teigen zit niet goed in haar vel

„Ik ben de laatste tijd niet op mijn best. Een heel stuk minder dan op mijn best zelfs. Ik denk dat ik een gezwel heb. Ook ben ik super chagrijnig. En moe. Zeg niet dat ik naar de dokter moet. Dat doe ik heus wel. Maar ik heb nog steeds hulp nodig met het chagrijnige gedeelte. Bestaat er een dokter voor chagrijn”, schreef Chrissy bij een foto van zichzelf op het strand.

De vrouw van John Legend zegt ook laatst een koffie te hebben besteld en toen gewoon is weggelopen. Ook denkt ze dat ze een maand lang minder gekruid moet gaan eten. „Mijn eten is erg pittig, vol knoflook en erg zuur. Mijn maag is zo boos op mij. Ik denk dat mijn organen een duizendste dik zijn en het binnenkort gaan opgeven. Ik houd van jullie.”

Het is niet de eerste keer dat Teigen worstelt met haar gevoelens. In 2016, na de geboorte van haar dochter Luna, ontwikkelde ze een postnatale depressie.