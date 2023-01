Premium Het beste van De Telegraaf

’Aanbidding door de koningen’ Aan Rembrandt toegeschreven schilderij voor het eerst te zien in Italië

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Het olieverfschilderij ’Aanbidding door de koningen’, toegeschreven aan Rembrandt.

Een schilderij dat door experts aan Rembrandt wordt toegeschreven, is nu voor het eerst in de geschiedenis voor het publiek te zien. Het schilderij is tot eind deze maand te bewonderen in het museum Palazzo Medici-Riccardi te Florence. Het gaat om het olieverfschilderij De aanbidding door de koningen, daterend uit de periode 1632-1633