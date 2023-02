Premium Het beste van De Telegraaf

Roxeanne Hazes bekent in nieuw muziekprogramma: „Ik heb diep gezeten.”

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Lekker jammer aan zee, het kan bijna niet beter. Ⓒ AvroTros

In het nieuwe muziekprogramma Strandgasten nemen Kees Tol en Nick & Simon alvast een voorsprong op de lente. Je krijgt zowaar zin in wat zonnestraaltjes, om met blote voeten in de branding te lopen. De drie ontvangen gasten in hun eigen strandtent om muziek te maken en een duetje te zingen in de beschutting van de duinen of achter een windscherm.