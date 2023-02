Pharrell Williams creatief directeur mannenafdeling Louis Vuitton

„Pharrell Williams is een visionair wiens creatieve universa zich uitstrekken van muziek, tot kunst en tot mode - waarmee hij in de afgelopen twintig jaar een cultureel, wereldwijd icoon is geworden”, schrijft Louis Vuitton in een persbericht. „De manier waarop hij grenzen doorbreekt in de verschillende universa die hij verkent, sluit aan bij de status van Louis Vuitton als Cultureel Huis en versterkt de waarden van innovatie, pioniersgeest en ondernemerschap.”

Williams vult de plek op die vrij was sinds de dood van Virgil Abloh, die in 2021 aan kanker overleed. De 49-jarige Pharrell is als artiest zeer succesvol, met onder meer dertien Grammy’s en twee Oscar-nominaties. Daarnaast is hij al vele jaren een vaste gast op de eerste rij van modeshows.