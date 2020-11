Barbie deelt gezinsfoto: ’Mijn rijkdom zoals het hoort’

„Mijn RIJKDOM zoals het HOORT. Mijn gezinnetje is nu compleet. Wat hou ik toch zoveel van jullie, er is niks mooiers dan moeder zijn van 3 GEWELDIGE kinderen en wat vonden ze het leuk om hun kleine broertje te ontmoeten 🥰”, schrijft Samantha bij het kiekje.

Bekijk ook: Samantha de Jong bevallen van zoontje

Ze vervolgt: „Mama houdt onvoorwaardelijk veel van jullie 🙏🍀❤️. Dit bescherm ik met heel mijn leven er is niks mooiers dan met je eigen gezinnetje te zijn. Ik ben de gelukkigste mama op aarde 😁. Lieve volgers wil jullie ook bedanken voor alle lieve berichten en vooral @miekekrol voor de steun en toeverlaat en mijn lieve kinderen voor de mooie tekeningen en ballonnetjes voor hun lieve kleine broertje 🙏🥰🍀.

Ⓒ Instagram

In een ander bericht laat ze weten: „Mijn gezinnetje. Blije gezichtjes, zo leuk om te zien dat alles zo goed gaat en hoe blij de kinderen zijn. Heerlijk gevoel geeft je dit !! Zo trots 🙏🍀🍀🍀.”

Samantha’s ex Michael heeft de zorg over Angelina en Milano toegewezen gekregen nadat het mentaal niet goed met haar ging en zij meerdere pogingen heeft gedaan om zichzelf van het leven te beroven. In een verwijderde video op Instagram haalde zij samen met haar verloofde - en tevens vader van Djemino - uit naar jeugdzorg en stelde zij inmiddels haar leven weer op de rit te hebben en emotioneel stabiel te zijn.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon: 0900-0113 of www.113.nl