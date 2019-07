Maxim Februari is vierde Zomergast

Februari is bekend als succesvol romanschrijver en is sinds 2010 als columnist verbonden aan NRC Handelsblad. Het is al de tweede NRC-medewerker die dit seizoen te gast is. Ook NRC-correspondent Nina Jurna is dit jaar een Zomergast.

De VPRO maakt deze week elke dag een gast bekend. Janine Abbring presenteert het programma, waarin mensen hun favoriete tv-fragmenten toelichten, voor de derde maal.