Brad Pitt lanceert genderneutrale beautylijn

„Ons doel is om de organische cyclus van de natuur te imiteren”, zegt Brad Pitt in een persbericht. „In de natuur gaat niets verloren, alles wat overblijft wordt weer voer voor iets anders. Dit circulaire systeem is de inspiratie geweest voor Le Domaine.” De lijn bestaat vooralsnog uit vier producten: The Serum, The Cream, The Cleansing Emulsion en The Fluid Cream.

Pitt kocht de wijngaard in het zuiden van Frankrijk in 2008 met zijn toenmalige partner Angelina Jolie en ze stapten daar ook in het huwelijksbootje. Nadat de twee uiteindelijk in 2015 uit elkaar waren gegaan, verkocht Jolie vorig jaar haar aandeel in de wijngaard aan een Luxemburgse drankproducent.