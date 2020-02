Corey Feldman gepakt met taser op zak

Volgens TMZ liep het incident met een sisser af; de beveiligingsbeambten besloten de The Goonies-ster niet te arresteren. Hij mocht de taser alleen houden als hij een koffer kocht zodat hij het apparaat kon inchecken. Dit zou hij hebben gedaan, waardoor hij wel zijn vlucht mistte.

Feldman was in New York om zijn nog niet vertoonde documentaire te promoten. Daarin gaat hij dieper in op de misbruikbeschuldigingen die hij al jaren uit. In zijn autobiografie die in 2013 uitkwam, beweerde Feldman dat hij als tiener slachtoffer was van georganiseerd seksueel misbruik in Hollywood. Datzelfde lot zou ook Corey Haim zijn overkomen. De twee stonden in de jaren tachtig bekend als The Corey's. Haim raakte later verslaafd aan drugs en overleed in 2010 aan een longontsteking.