Achtergronddansers teleurgesteld na verklaring Lizzo

„Wat we hebben meegemaakt en wat we hebben gezien is absoluut wat er is gebeurd”, vervolgde Williams. „Er is niets sensationeels aan.” Ze hoopt dat iedereen zich richt op de feiten en niet afgaat op alle meningen.

Lizzo ontkende via sociale media alle aantijgingen aan haar adres. Ze wordt er onder meer van beschuldigd dat ze een van de dansers dwong een naakte performer in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken. Ook zou de zangeres een opmerking hebben gemaakt over het gewicht van een vrouwelijke danser.

De Amerikaanse noemde de afgelopen dagen „hartverscheurend, moeilijk en overweldigend teleurstellend.” „Meestal kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn net zo ongelooflijk als ze klinken en te schandalig om ze niet aan de orde te stellen. Deze sensationele verhalen komen van voormalige werknemers die al publiekelijk hebben toegegeven dat hun gedrag tijdens de tour ongepast en onprofessioneel was”, stelde ze onder meer.